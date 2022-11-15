В «Рубине» заявили, что Уткульбаев будет возглавлять команду до конца года

Глава пресс-службы «Рубина» Иван Бодылевский высказался о назначении Юрия Уткульбаева на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Слуцкий покинул команду по собственному желанию. Юрий Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца этого года. «Рубин» может возглавить Гаранин? Ничего про это сказать не могу», — цитирует Бодылевского «Спорт-Экспресс».

15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что «Рубин» не будет платить неустойку Слуцкому за расторжение контракта.