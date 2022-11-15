В «Рубине» заявили, что Уткульбаев будет возглавлять команду до конца года
- РИА Новости
«Слуцкий покинул команду по собственному желанию. Юрий Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца этого года. «Рубин» может возглавить Гаранин? Ничего про это сказать не могу», — цитирует Бодылевского «Спорт-Экспресс».
15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.
В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.
Ранее сообщалось, что «Рубин» не будет платить неустойку Слуцкому за расторжение контракта.