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В «Рубине» заявили, что Уткульбаев будет возглавлять команду до конца года

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Глава пресс-службы «Рубина» Иван Бодылевский высказался о назначении Юрия Уткульбаева на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.
В «Рубине» заявили, что Уткульбаев будет возглавлять команду до конца года
  • РИА Новости

«Слуцкий покинул команду по собственному желанию. Юрий Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца этого года. «Рубин» может возглавить Гаранин? Ничего про это сказать не могу», — цитирует Бодылевского «Спорт-Экспресс».

15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что «Рубин» не будет платить неустойку Слуцкому за расторжение контракта.

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