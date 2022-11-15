СЭ: «Рубин» не будет платить неустойку Слуцкому за расторжение контракта

Казанский «Рубин» не будет платить неустойку Леониду Слуцкому за расторжение соглашения.

В договоре по инициативе тренера не было пункта о компенсации, сообщает «Спорт-Экспресс».

15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Слуцкий вернётся в РПЛ в роли агронома.