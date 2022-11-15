Губерниев заявил, что Слуцкий вернётся в РПЛ в роли агронома

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение тренера Леонида Слуцкого покинуть «Рубин».

«Очень странное решение — команда идёт на пятом месте. Если ты мужик, доделай работу до конца, невзирая на критику. Когда всё валилось, руководство и главный тренер друг другу доверяли», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Он не исключил возвращение Слуцкого в РПЛ, но только в роли агронома, чтобы помогать футбольному полю в Сочи.

15 ноября стало известно, что Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее «Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост и. о. главного тренера.