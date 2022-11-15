В «Пари НН» сообщили, что не рассматривают кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал возможное назначение Леонида Слуцкого главным тренером команды.

«Антон Хазов на данный момент исполняет обязанности главного тренера, поэтому будем отталкиваться от результатов команды. Пока есть результат, мы не рассматриваем кандидатуры Слуцкого и других специалистов», — цитирует Кудряшова Sport24.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В ноябре Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» и возглавил «Локомотив».

«Пари НН» с 19 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы Слуцкого на возвращение в РПЛ.