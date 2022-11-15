В «Пари НН» сообщили, что не рассматривают кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера
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«Антон Хазов на данный момент исполняет обязанности главного тренера, поэтому будем отталкиваться от результатов команды. Пока есть результат, мы не рассматриваем кандидатуры Слуцкого и других специалистов», — цитирует Кудряшова Sport24.
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
В ноябре Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» и возглавил «Локомотив».
«Пари НН» с 19 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.
Ранее экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы Слуцкого на возвращение в РПЛ.