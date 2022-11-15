В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Юрану
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«Нет, не рассматриваем», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее юрист Александр Добровинский рассказал, что Юран может возглавить «Рубин».