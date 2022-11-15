В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Юрану

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию, что Сергей Юран может возглавить казанский клуб.

«Нет, не рассматриваем», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее юрист Александр Добровинский рассказал, что Юран может возглавить «Рубин».