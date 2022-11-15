Нигматуллин считает, что Слуцкому нужно было уйти из «Рубина» после вылета из РПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина» должен был состояться после вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вылет этот был большим провалом, он напрямую связан с неудачной работой главного тренера. Нужна свежая кровь, свежее видение, наверное, более амбициозный и молодой тренер», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию, что Сергей Юран может возглавить казанский клуб.