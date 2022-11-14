В поисках спасителя: почему Галактионов — логичный, но не идеальный кандидат на пост главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера. Бывший наставник «Пари НН» подписал контракт с железнодорожниками на полтора года с возможностью продления и будет совмещать работу в клубе и в молодёжной сборной России. Сумеет ли молодой специалист помочь москвичам сохранить прописку в РПЛ и можно ли назвать его идеальным кандидатом на роль спасителя трёхкратных чемпионов России — в материале RT.

Что известно о назначении Галактионова?

В РПЛ официально завершилась одна из главных историй последних недель. «Локомотив» назвал имя преемника Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера. Им стал действующий наставник молодёжной сборной России и уже бывший рулевой «Пари НН» Михаил Галактионов. При этом объявлено об этом было в последний день 17-го тура чемпионата России. За сутки до этого железнодорожники уступили в дерби «Спартаку» и продлили безвыигрышную серию до четырёх встреч. Красно-зелёные с 13 очками расположились на 14-й строчке, лишь на одно опережая находящиеся в зоне вылета «Химки».

Примечательно, что впервые о возможном приходе Галактионова в «Локомотив» сообщалось более месяца назад. 11 октября в СМИ появилась информация, что россиянин фигурирует в числе кандидатов на пост наставника трёхкратных чемпионов страны, а сам клуб уже готов заключить с ним контракт. Но по тем или иным причинам стороны взяли паузу, а Михаил доработал первую половину РПЛ на старом месте. Быть может, он сам не хотел бросать коллектив в ответственный момент, возможно, заминка была обусловлена нежеланием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отпускать специалиста. Как сообщал «Чемпионат», тот настаивал на продолжении сотрудничества, ведь команда формировалась под него.

Так или иначе, компромисс всё же был найден. И судя по всему, довольны оказались обе стороны. Галактионов подчеркнул, что они с клубом «расстаются друзьями», это подтвердили и в самом «Пари НН», попутно высоко оценив его вклад в становление игроков.

«Клуб очень вырос с его приходом и его деятельностью. Считаю, что мы правильно развиваемся. Мы сразу говорили, что стратегия клуба – ставка на молодых. Мы хотим давать им возможность. И касается это не только игроков, но и тренерского штаба. Мы очень рады, что Галактионов работал с нами. Хочу поблагодарить его. Он только что правильно сказал, и я это подтверждаю: мы расстаёмся большими друзьями. И кто знает, что будет дальше?» — сказал на пресс-конференции генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов.

Почему выбор пал на Галактионова?

Решение «Локомотива» объяснить несложно. В нынешних условиях российские команды практически лишены возможности вести переговоры с топовыми иностранцами, поэтому ставку делают на отечественных тренеров. И тут Галактионов действительно выделяется. Как минимум, соотношением потенциала и возраста. На данный момент он является вторым самым молодым наставником лиги после Гильермо Абаскаля. Достойно принять далеко не самый сильный по составу коллектив в 38 лет — уже дорогого стоит. И именно это удалось Михаилу в «Пари НН». По стоимости исполнителей нижегородцы занимают 12-е место, опережая лишь «Торпедо», «Оренбург» и «Факел». И именно на этой позиции они и находятся после 17 туров.

И хотя нижегородцы не прыгнули выше головы при Галактионове, при оценке его работы стоит учитывать ещё один фактор. А именно прогресс молодых футболистов. Под его руководством заблистал Тимур Сулейманов, который уже забил в семь раз больше голов в РПЛ, чем за весь предыдущий сезон. Заметного прогресса добился центральный полузащитник Николай Калинский, входящий в топ-20 лучших ассистентов лиги и самых высоко оценённых футболистов по версии портала FotMob. Хорошо себя проявляют арендованные у «Спартака» и «Зенита» Илья Агапов и Ярослав Михайлов соответственно, закрепился в основе Иброхимхалил Юлдошев. И способность раскрывать таланты наверняка поможет ему и в «Локомотиве». Ведь железнодорожники делят звание самого юного коллектива лиги с «Краснодаром» (23,4 года в среднем), а по потенциалу явно превосходят коллег из Нижнего Новгорода.

Станет ли проблемой совмещение постов в клубе и сборной?

И логично предположить, что умение работать с перспективными футболистами и помогать им реализовывать свой потенциал Галактионов приобрёл в национальной команде. Наставник возглавил её в 2018-м и с ходу вывел на чемпионат Европы, а спустя четыре года вполне мог повторить достижение, если бы не отстранение России от международных соревнований. Достаточно сказать, что даже сейчас его подопечные делят второе место в секстете C, уступая лишь Испании. И это при том, что равные с ними по количеству очков словаки провели на три встречи больше.

И хотя Галактионов уже несколько месяцев параллельно трудится в сборной и клубе, некоторые эксперты по-прежнему сомневаются в успешности этого предприятия. Об этом высказались бывший защитник красно-зелёных Роман Шишкин и бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин. Правда, последний опасался, что это навредит не «Локомотиву», а национальной команде.

«К сожалению, это плохая практика. Плохая не для клуба — для сборной. Я всегда был против совмещений, но здесь самое главное, чтобы «Локомотив» вышел из этой ситуации, потому что всё‑таки по бюджету, составу и уровню он явно находится не на своём месте», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Однако сейчас молодёжка вряд ли пострадает. Ввиду отсутствия возможности выступать на международных турнирах количество матчей с её участием заметно сократилось, а в товарняках нет необходимости играть на результат. Поэтому сейчас Михаил может спокойно сосредоточить всё внимание на «Локомотиве» и не беспокоиться, что это не лучшим образом скажется на сборной.

Галактионов — идеальный выбор для «Локомотива»?

Пусть причины назначения специалиста и очевидны, а его талант не подлежит сомнению, Галактионова вряд ли можно назвать безальтернативным кандидатом на пост тренера «Локомотива». Тем более в ситуации, когда железнодорожникам угрожает вылет в Первую лигу. А команда не вылетала из элитного дивизиона с 1990 года, 32 сезона подряд.

Несмотря на все плюсы, в клубном футболе Галактионов не работал в полной звёздных мастеров команде и не добивался больших результатов. В должности главного тренера «Ахмата» он пробыл всего четыре матча, набрал одно очко и был отправлен в отставку. А в «Пари НН» провёл лишь половину сезона. И этого явно недостаточно, чтобы считать его лучшим выбором в сложившихся обстоятельствах.

Сейчас «Локомотиву» нужен наставник с опытом выхода из непростых ситуаций. Ведь одно дело вести ни на что не претендующую команду в середине таблицы и совсем другое — вытаскивать забуксовавшего гранда со дна. И это при том, что руководство и болельщиков москвичей вряд ли устроит банальное сохранение прописки в Премьер-лиге. С таким подбором исполнителей они должны бороться если не за серебряные медали, то хотя бы за попадание в топ-5. А сделать это сейчас — практически невыполнимая задача.

Кроме того, у Галактионова нет опыта общения со звёздными и высокооплачиваемыми футболистами. В «Локомотиве» он столкнётся со спортсменами с абсолютно другим уровнем эго, чем это было в «Пари НН». И если юные и малоизвестные игроки нижегородцев были готовы выполнять всего его требования, то условный Педриньо может и не согласиться на такое. Если верить СМИ, на прошлой неделе между ним и тренерским штабом уже возникли трения, вследствие чего он якобы был отстранён от тренировок с основой.

Сможет ли Галактионов навести порядок в раздевалке?

Не стоит забывать и о том, что молодой специалист приходит в команду, которая в настоящее время пребывает не только в нижней части таблицы, но и в крайне сложном эмоциональном состоянии. В середине октября Дмитрий Баринов во всеуслышание обвинил коллег в недостатке самоотдачи, а спустя месяц продублировал это, но уже в интервью пресс-службе клуба. Причём в обоих случаях его заявления прокомментировал Вильсон Изидор, выразивший несогласие с капитаном. И сам факт того, что звёзды обмениваются мнением в публичном пространстве, свидетельствует о существовании проблем внутри коллектива.

И сложно представить, что без серьёзных достижений или громкого имени Галактионов сумеет в кратчайшие сроки разрешить эти конфликты и замотивировать подопечных. Для этого скорее нужен более авторитетный и обладающий большим опытом и регалиями наставник. Например, тот же Юрий Сёмин — символ и легенда красно-зелёных, с которым и связаны их самые крупные победы. На бумаге он гораздо больше подходит на роль кризисного менеджера, способного помочь «Локомотиву» избежать провала.

Но если новые боссы железнодорожников не хотят иметь дело со сверхстатусным тренером, на рынке свободных агентов были и другие варианты. На бумаге те же Игорь Черевченко и Сергей Юран гораздо больше подходят на роль спасителей положения, чем Галактионов. Оба ранее принимали терпящие бедствие «Химки» по ходу турнира и спасали их от вылета, причём первый и вовсе умудрился затащить их на восьмую строчку. Второй же очень успешно начал нынешний сезон, после чего был сенсационно отправлен в отставку.