Превосходство в атаке, грамотный прессинг и качественные комбинации: «Спартак» обыграл «Локомотив» в 17-м туре РПЛ

«Спартак» обыграл «Локомотив» в 17-м туре РПЛ и ушёл на зимний перерыв на втором месте в таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля владели преимуществом на протяжении почти всей встречи, а особенно активно смотрелись до перерыва, когда отличились Квинси Промес и Данил Пруцев. Красно-белые демонстрировали высокие скорости и подавили соперника прессингом, не позволив создать много моментов.

«Спартак» обыграл «Локомотив» в 17-м туре РПЛ и ушёл на зимний перерыв на втором месте в таблице. В первом тайме подопечные Гильермо Абаскаля владели подавляющим преимуществом и дважды огорчили Даниила Худякова. Сначала Квинси Промес реализовал пенальти, а затем дебютный мяч за команду забил Данил Пруцев. После перерыва железнодорожники перехватили инициативу, но отличиться смогли лишь раз. Вышедший на замену Вильсон Изидор на 87-й минуте замкнул прострел Дмитрия Баринова с фланга.

В столичном дерби оба главных тренера нашли чем удивить друг друга. Андрей Фёдоров, как и в матче предыдущего тура с «Уралом», избрал максимально оборонительную расстановку 3—4—1—2. При этом состав тройки центральных защитников изменился. Если в Екатеринбурге компанию Ивану Кузьмичёву и Дмитрию Баринову составил молодой дебютант Егор Погостнов, то в Москве его место занял восстановившийся от повреждения Станислав Магкеев.

А вот в линии атаки «Локомотив» вновь отказался от услуг Гирано Керка и Вильсона Изидора. Последний совсем недавно восстановился и вернулся к занятиям. Оба остались на скамейке запасных, и с первых минут на поле вышли Франсуа Камано и Марко Раконьяц.

Гильермо Абаскаль также преподнёс визави сюрприз и отправил в резерв казавшегося неприкасаемым Александра Соболева, забившего единственный мяч во встрече первого круга. Форвард провёл не самую удачную игру с «Сочи», а уходя на замену, даже ударил по скамейке запасных. В его отсутствие пару форвардов составили Квинси Промес и Шамар Николсон.

Также тренер произвёл перестановки в защите. Место Павла Маслова занял Никита Чернов, а Руслан Литвинов оказался в опорной зоне. Рокировка же Михаила Игнатова на Антона Зиньковского оказалась вынужденной. Полузащитник получил травму на предыгровой тренировке и выбыл из строя.

Однако это не помешало «Спартаку» провести один из лучших матчей в сезоне и реабилитироваться за неудачу в Сочи. Он с первых минут завладел инициативой и прижал соперника к воротам. Сложно сказать, планировали ли железнодорожники низко опускаться в штрафную, но соперники принудили их к этому, включив агрессивный высокий прессинг.

На старте красно-белые выигрывали практически всю борьбу и действовали на таких высоких скоростях, что красно-зелёным нечего было им противопоставить. Не спасала и насыщенная линия обороны. Баринов, Кузьмичёв и Магкеев регулярно проваливались и не страховали друг друга. А в зоны между ними с удовольствием врывались Промес, Николсон и Зиньковский, которые к тому же менялись местами, запутывая оппонентов.

Неудивительно, что опасных моментов долго ждать не пришлось. Уже на пятой минуте ямаец после идеальной разрезающей передачи Данила Хлусевича ушёл от Баринова и пробил в перекладину. Чуть позднее уже Зиньковский в чужой штрафной накрутил пару защитников, но также угодил в стойку. Запомнился и дальний выстрел Промеса, с которым Даниил Худяков справился не без труда.

Растягивали оборону гости и с помощью флангов, в основном левого. Зачастую они создавали там перегруз, освобождая пространство для врываний Николсону. Огромную роль в данных перестроениях играл Хлусевич, проведший великолепную встречу. Он не только стал одним из лучших в команде по количеству отборов (четыре), но и здорово подключался к атакам. О пасе на Николсона уже написано выше. А в середине тайма он изящным черпачком в штрафную на всё того же Шамара начал вторую голевую атаку. В свою очередь, форвард выполнил прострел под удар Данилу Пруцеву, которого не крыл никто. Так полузащитник забил дебютный мяч не только за «Спартак», но и в РПЛ.

В целом молодой хавбек провёл очередной качественный матч, полностью оправдав доверие Абаскаля. Именно после его идеальной передачи на ход Промесу Худяков вынужден был сбивать нидерландца в штрафной. Судья Владимир Москалёв поначалу фол не зафиксировал, но, посмотрев повтор, изменил мнение. Сам же пострадавший реализовал 11-метровый, хотя вратарь угадал направление полёта мяча и даже коснулся его, и отметился 14-м голом в текущем сезоне РПЛ и 98-м за клуб.

«Локомотив», казалось, пропустив дважды, должен был завестись и разозлиться, но у хозяев не получалось ничего. Они вовсе не тревожили Александра Селихова, не нанеся ни одного удара в первом тайме. Камано и Раконьяц в те редкие эпизоды, когда получали пас, допускали ошибки и абсолютно не понимали друг друга.

К чести Фёдорова, он руки не отпустил и попытался исправить ситуацию. Ещё до перерыва команда отказалась от игры в три центральных защитника и перешла на расстановку 4—4—2. Магкеев поднялся в опорную зону, Камано и Марадишвили переместились на фланги. А в перерыве тренерский штаб произвёл ожидаемую двойную замену. Керк и Изидор вступили в игру вместо Камано и Раконьяца.

И это помогло железнодорожникам наконец прийти в себя. Впрочем, второй тайм начался с упущенного Николсоном чудо-момента. Воспользовавшись очередной грубейшей помаркой защитника, Шамар убежал на рандеву с Худяковым, но вместо того, чтобы поставить уверенную точку, слабо пробил прямо ему в руки.

В дальнейшем инициативой завладели уже красно-зелёные. После жёсткого разговора в раздевалке они заметно завелись. Это выражалось в том числе в поведении футболистов. Так, Магкеев едва не сошёлся в рукопашной с Промесом и получил жёлтую карточку.

Где-то на четверть часа «Спартак» вынужден был отойти на свою половину и обороняться. Но в целом нельзя сказать, что «Локомотив» имел явные шансы отличиться. Железнодорожники пытались проникнуть в штрафную в основном через фланги, а также исполнили девять угловых, но Чернов и Георгий Джикия легко справлялись со всеми подачами и прострелами, а при необходимости их страховал Александр Селихов. Запомнился только удар Керка в штангу с близкой дистанции.

А затем гости постепенно вернули инициативу себе. Помогли в том числе грамотные замены. Например, Соболев, явно горевший желанием доказать наставнику, что не должен оставаться в запасе, добавил агрессии впереди и за отведённые ему полчаса выиграл пять верховых единоборств (лучший показатель в команде) и отдал две передачи под удар партнёрам.

В этот игровой отрезок скорее «Спартак» мог довести дело до разгрома, чем «Локомотив» — возродить интригу. Один Промес упустил пару 100%-ных моментов. Сначала Худяков ногой парировал его выстрел из пределов штрафной как раз после скидки Соболева, а затем вышел победителем из очной дуэли.

А в концовке красно-белые едва не поплатились за расточительность. На 87-й минуте оборона гостей провалилась по левому краю, и Баринов вырезал отличный прострел на Изидора, который, в свою очередь, опередил Чернова. В довершение всех бед травму задней поверхности бедра получил Джикия, которого пришлось менять на Павла Маслова.

К основному времени Москалёв добавил пять минут, а по факту коллективы сыграли почти шесть, но подопечные Абаскаля спокойно тянули время и ничего не позволили создать сопернику. Таким образом, они одержали вторую победу над железнодорожниками в текущем сезоне и ушли на зимний перерыв, уступая в таблице только «Зениту».