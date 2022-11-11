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Билялетдинов назвал причины, из-за которых Промеса не вызвали в сборную Нидерландов

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Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, почему полузащитник красно-белых Квинси Промес не попал в итоговый состав национальной сборной на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Билялетдинов назвал причины, из-за которых Промеса не вызвали в сборную Нидерландов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я думаю, что здесь есть две истории: первая — это ситуация, в которой сейчас находится российский спорт, а вторая — его личные судебные истории», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

В июле 2020 года Промес напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре 2020-го он был арестован, но в скором времени полиция отпустила его, оставив в статусе подозреваемого. Основные слушания по уголовному делу против футболиста состоятся в марте 2023 года.

30-летний нападающий возглавляет бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру Промеса.

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