Каррера: обидно, что не увижу Промеса на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Однозначно это хороший задел для «Спартака» и Промеса в гонке за титул. Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», — цитирует Каррера Sport24.

30-летний нападающий возглавляет бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

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