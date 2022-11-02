Каррера: не нам судить Божовича, пусть его оценивают болельщики

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил слова Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

«Легенда определяется её поклонниками. Не нам судить Божовича! Пусть его оценивают болельщики», — цитирует Карреру Sport24.

В интервью «РБ Спорт» Божович завил, что он легенда российского футбола. Серб добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он также отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.

Специалист известен в России своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».

Ранее Срджан Еремич, агент тренера Миодрага Божовича, прокомментировал слова сербского специалиста, который считает себя легендой российского футбола.