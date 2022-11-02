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Агент Божовича: Миодраг действительно легенда для российского футбола, он сказал это на трезвую голову

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Срджан Еремич, агент тренера Миодрага Божовича прокомментировал слова сербского специалиста, который считает себя легендой российского футбола.
Агент Божовича: Миодраг действительно легенда для российского футбола, он сказал это на трезвую голову
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«Всё, что сказано Миодрагом, поддерживаю. Эти слова были сказаны на трезвую голову, я в этом уверен. Он показал свой максимум, будучи иностранцем ещё и с такими командами. Сколько он выиграл матчей в России и сколько команд тренировал? Никто не сможет повторить его успехи», — приводит слова Еремича Sport24.

Он также подчеркнул, что сербский специалист высказался на эмоциях.

«Он действительно легенда для российского футбола», — заключил Еремич.

В интервью «РБ Спорт» Божович завил, что он — легенда российского футбола. Серб добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он также отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.

Специалист известен в России своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова Божовича.

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