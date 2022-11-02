Агент Божовича: Миодраг действительно легенда для российского футбола, он сказал это на трезвую голову

Срджан Еремич, агент тренера Миодрага Божовича прокомментировал слова сербского специалиста, который считает себя легендой российского футбола.

«Всё, что сказано Миодрагом, поддерживаю. Эти слова были сказаны на трезвую голову, я в этом уверен. Он показал свой максимум, будучи иностранцем ещё и с такими командами. Сколько он выиграл матчей в России и сколько команд тренировал? Никто не сможет повторить его успехи», — приводит слова Еремича Sport24.

Он также подчеркнул, что сербский специалист высказался на эмоциях.

«Он действительно легенда для российского футбола», — заключил Еремич.

В интервью «РБ Спорт» Божович завил, что он — легенда российского футбола. Серб добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он также отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.

Специалист известен в России своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова Божовича.