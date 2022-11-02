Рианчо: если бы Божович был легендой РПЛ, я бы о нём что-то слышал

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова сербского специалиста Миодрага Божовича.

«Он был пьяный, когда давал это интервью? Ерунда какая-то. Если бы Божович был легендой РПЛ, я бы о нём что-то слышал. Но пусть у него всё будет хорошо. Желаю Божовичу самых громких тренерских успехов. Если он действительно так хорош, то клубы пригласят его на работу», — цитирует Рауля Рианчо Sport24.

В интервью «РБ Спорт» Божович завил, что он — легенда российского футбола. Серб добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он также отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.

Специалист известен в России своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова Божовича.