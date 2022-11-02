Салихова — о Божовиче: идеальный кандидат для «Химок» найден
- РИА Новости
«Думаю, идеальный кандидат для «Химок» найден», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Ранее Божович завил, что он — легенда российского футбола. Он добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.
Напомним, что специалист известен своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».
Ранее Гаджиев заявил, что обида Божовича связана с последним местом работы.