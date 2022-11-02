Гаджиев считает, что обида Божовича связана с последним местом работы
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«Если бы его реально недооценивали, то не предоставляли возможностей работать в таком количестве клубов. Он был всегда востребован. Видимо, это частная обида, связанная с последним местом работы», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
Ранее Божович завил, что он — легенда российского футбола. Он добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.
Напомним, что специалист известен своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».
Ранее Божович заявил, что Газзаев вместе с Гинером украл у него Кубок России.