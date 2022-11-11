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Мостовой: перед отпуском «Локомотив» может громко хлопнуть дверью в игре со «Спартаком»

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».
Мостовой: перед отпуском «Локомотив» может громко хлопнуть дверью в игре со «Спартаком»
  • © Edgar Breshchanov

«Ясно, что «Спартак» — фаворит по игре, по очкам, но перед отпуском «Локомотив» может громко хлопнуть дверью», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его мнению, у железнодорожников хороший состав, поэтому команда должна быть выше в турнирной таблице.

Игра между командами состоится 12 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Спартак» с 33 очками находится на второй строчке в турнирной таблице. «Локомотив» с 13 очками располагается на 14 месте.

Ранее бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Локомотивом».

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