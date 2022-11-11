Нигматуллин: «Спартак» в полном порядке в этом году, а «Локомотив» борется за выживание

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».

««Спартак», можно сказать, в полном порядке в этом году, борется за медали. «Локомотив», наоборот, борется за выживание», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

По его мнению, железнодорожникам в последнее время помогают лишь забитые мячи после 90-й минуты. При этом Нигматуллин считает, что фаворитом матча является «Спартак».

Игра между командами пройдёт 12 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Спартак» с 33 очками находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 13 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Спартаком».