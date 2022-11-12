Абаскаль задал Соболеву вопрос на детском мероприятии, представившись журналистом
Испанский специалист задал вопрос Соболеву про восстановление после игры, представившись журналистом из санкт-петербургского издания. Футболист в шутливой манере отказался общаться с «представителем СМИ».
12 ноября «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом» в рамках 17-го тура чемпионата России. Начало — в 19:30 мск.
Ранее Динияр Билялетдинов назвал причины, из-за которых Квинси Промеса не вызвали в сборную Нидерландов.