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Абаскаль задал Соболеву вопрос на детском мероприятии, представившись журналистом

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль неожиданно появился на мероприятии Spartak Kids, в котором принимали участие Антон Зиньковский, Кристофер Мартинс, Шамар Николсон и Александр Соболев.

Испанский специалист задал вопрос Соболеву про восстановление после игры, представившись журналистом из санкт-петербургского издания. Футболист в шутливой манере отказался общаться с «представителем СМИ».

12 ноября «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом» в рамках 17-го тура чемпионата России. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Динияр Билялетдинов назвал причины, из-за которых Квинси Промеса не вызвали в сборную Нидерландов.

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