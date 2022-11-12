Абаскаль задал Соболеву вопрос на детском мероприятии, представившись журналистом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль неожиданно появился на мероприятии Spartak Kids, в котором принимали участие Антон Зиньковский, Кристофер Мартинс, Шамар Николсон и Александр Соболев.

Испанский специалист задал вопрос Соболеву про восстановление после игры, представившись журналистом из санкт-петербургского издания. Футболист в шутливой манере отказался общаться с «представителем СМИ».

12 ноября «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом» в рамках 17-го тура чемпионата России. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Динияр Билялетдинов назвал причины, из-за которых Квинси Промеса не вызвали в сборную Нидерландов.