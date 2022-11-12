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«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ

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Столичные клубы «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ
  • РИА Новости

В составе красно-белых с первых минут на поле выйдут вратарь Александр Селихов, Игорь Денисов, Никита Чернов, капитан Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Квинси Промес и Шамар Николсон.

У железнодорожников матч начнут голкипер Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Иван Кузьмичёв, Дмитрий Баринов, Станислав Магкеев, Наир Тикнизян, Артём Карпукас, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Франсуа Камано и Марко Раконьяц.

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» 12 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск.

«Спартак» с 33 очками занимает третье место в таблице чемпионата России. «Локомотив» с 13 очками расположился на 14-м.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник московской команды Михаил Игнатов пропустит матч с «Локомотивом».

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