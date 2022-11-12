В «Спартаке» сообщили, что Игнатов не выйдет на поле в матче с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник московской команды Михаил Игнатов пропустит матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Футболист почувствовал дискомфорт перед матчем, из-за чего тренерский штаб принял решение поберечь его, сообщил Зеленов журналистам.

Дерби пройдёт 12 ноября на стадионе «РЖД Арена» в 19:30 мск.

Красно-белые с 33 очками занимают третье место в таблице чемпионата России. Железнодорожники с 13 очками расположились на 14-м.

Ранее бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» завоевать чемпионство в РПЛ.