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Канчельскис: Россию быстрее вернут в еврокубки, чем «Спартак» станет чемпионом

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» завоевать чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Канчельскис: Россию быстрее вернут в еврокубки, чем «Спартак» станет чемпионом
  • РИА Новости

«Есть команды, которые могут прыгнуть выше головы. Вот «Спартак» точно не из их числа. Россию быстрее вернут в еврокубки, чем красно-белые станут чемпионами», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Экс-футболист не уверен, что московский клуб сможет финишировать в тройке лидеров.

После 16 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Зенит» расположился на первой позиции (39 очков).

Ранее Гильермо Абаскаль задал Александру Соболеву вопрос на детском мероприятии, представившись журналистом.

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