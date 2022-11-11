Булыкин оценил кандидатуру Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»
«Время покажет. Никто вам не скажет, как этот тренер проявит себя в другой команде… Здесь покажет результат, который будет у тренера хотя бы через полгода работы с командой», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Галактионов возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. 11 ноября специалист объявил о том, что покидает «Нижний Новгород».
По информации СМИ, Галактионов может возглавить «Локомотив». Его место в «Нижнем Новгороде» займёт главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков.
Ранее защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.