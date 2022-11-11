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Булыкин оценил кандидатуру Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»

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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение бывшего наставника «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Время покажет. Никто вам не скажет, как этот тренер проявит себя в другой команде… Здесь покажет результат, который будет у тренера хотя бы через полгода работы с командой», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Галактионов возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. 11 ноября специалист объявил о том, что покидает «Нижний Новгород».

По информации СМИ, Галактионов может возглавить «Локомотив». Его место в «Нижнем Новгороде» займёт главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

Ранее защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

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