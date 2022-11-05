Защитник «Пари НН» Агапов — о вызове в сборную: очень был рад, в команде поздравили
«Узнал о том, что попал в расширенный список, когда Галактионов скинул его в нашу общую группу. Очень был рад. В команде поздравили как обычно, сказали, что молодец и чтобы старался», — цитирует Агапова «Матч ТВ».
Агапов в сезоне-2022/23 провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). 21-летний защитник не отметился результативными действиями. На его счету четыре жёлтые карточки.
Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября.
Ранее Дмитрий Чистяков заявил о желании сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.