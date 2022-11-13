Узнать больше

Лоськов и Пашинин продолжат работу в тренерском штабе «Локомотива»

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов останутся в тренерском штабе железнодорожников.
Лоськов и Пашинин продолжат работу в тренерском штабе «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov\

«Пашинин и Лоськов войдут в штаб Галактионова. Фёдорова там не будет. Я очень ему благодарен, мы предложим ему другие варианты», — цитирует Юрия Нагорных РИА Новости.

Михаил Галактионов подписал контракт до конца сезона-2023/24. 11 ноября специалист объявил об уходе с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

8 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. В тренерский штаб команды вошли Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Ранее бывший главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин отреагировал на поражение команды от «Спартака» в рамках 17-го тура чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить