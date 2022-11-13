Лоськов и Пашинин продолжат работу в тренерском штабе «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов останутся в тренерском штабе железнодорожников.

«Пашинин и Лоськов войдут в штаб Галактионова. Фёдорова там не будет. Я очень ему благодарен, мы предложим ему другие варианты», — цитирует Юрия Нагорных РИА Новости.

Михаил Галактионов подписал контракт до конца сезона-2023/24. 11 ноября специалист объявил об уходе с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

8 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. В тренерский штаб команды вошли Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Ранее бывший главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин отреагировал на поражение команды от «Спартака» в рамках 17-го тура чемпионата России.