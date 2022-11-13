Сёмин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников от «Спартака» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Во-первых, они находятся в очень сложной и трудной ситуации, как по игре, так и по набранным очкам. Они сейчас ведут борьбу с теми командами, которые уже имеют опыт борьбы с клубами, которые сражаются за выживание, у «Локомотива» такого опыта нет», — приводит слова Сёмина Vprognoze.ru.

Напомним, что в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде играл с «Локомотивом». Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о поражении команды от «Спартака» в чемпионате России.