Узнать больше

Карпукас: жаль, что поздновато забили «Спартаку»

Короткая ссылка
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о поражении команды от «Спартака» в чемпионате России.
Карпукас: жаль, что поздновато забили «Спартаку»
  • РИА Новости

«Вторая половина игры получилась у нас намного лучше. Были и моменты, и давление на ворота соперника. Жаль, что поздновато забили и не хватило времени отыграться. Понятно, что результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм», — цитирует Карпукаса «Чемпионат».

Напомним, что в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде играл с «Локомотивом». Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о поражении от «Спартака» в матче 17-го тура чемпионата России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить