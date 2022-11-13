Карпукас: жаль, что поздновато забили «Спартаку»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о поражении команды от «Спартака» в чемпионате России.

«Вторая половина игры получилась у нас намного лучше. Были и моменты, и давление на ворота соперника. Жаль, что поздновато забили и не хватило времени отыграться. Понятно, что результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм», — цитирует Карпукаса «Чемпионат».

Напомним, что в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде играл с «Локомотивом». Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о поражении от «Спартака» в матче 17-го тура чемпионата России.