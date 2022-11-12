Тренер «Локомотива» Фёдоров: в первом тайме матча со «Спартаком» мы были очень робкими

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о поражении от «Спартака» в матче 17-го тура чемпионата России.

«В первом тайме мы были очень робкими. Это очень сильно бросалось в глаза. Считаю, что из‑за этого ничего не получалось у нас. В перерыве состоялся разговор, и очень здорово во втором тайме освежили игру наши замены», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

По его словам, железнодорожники поменялись схему игры, так как должны были сокращать отставание.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 17-го тура чемпионата России.