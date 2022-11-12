Пруцев: хотел бы посвятить отцу гол в ворота «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что посвятил гол в ворота «Локомотива» отцу.

«Это мой первый гол за три сезона в РПЛ, очень рад. Хотелось бы посвятить этот гол отцу. Он просит меня об этом перед каждым матчем. Ощущения отличные», — цитирует Пруцева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в 17-м туре чемпионата России.