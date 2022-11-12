Абаскаль — о победе «Спартака» над «Локомотивом»: в этой игре мы сделали большой шаг

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в 17-м туре чемпионата России.

«Мы провели в этом матче два разных тайма. Это была выездная игра, дерби. В этой игре мы сделали большой шаг в плане взросления команды», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в рамках 17-го тура РПЛ.