Овчинников заявил, что только Сёмин мог справиться с «Локомотивом»

Бывший российский наставник Валерий Овчинников высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Он ничем не рискует. Контракт, который Галактионов подписал с московским «Локомотивом», даст ему определённое время безбедно существовать. Сумеет ли он справиться с командой? Это другая песня. Это не «Пари НН» и не молодёжная сборная. Единственный человек, кто мог справиться, — это Сёмин», — цитирует Овчинникова «Спорт день за днём».

По его словам, главному тренеру у железнодорожников нужно завести серьёзный порядок и железную дисциплину, заставив игроков поверить в себя.

8 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. В тренерский штаб команды вошли Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.

Галактионов подписал контракт до конца сезона-2023/24.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал Галактионова одним из наиболее перспективных тренеров.