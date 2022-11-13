Нагорных — о назначении Галактионова: он является одним из наиболее перспективных тренеров

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«По мнению очень многих специалистов, одним из наиболее современных и перспективных тренеров у нас является Михаил Галактионов. Я думаю, что он обладает достаточной компетенцией, чтобы сразу включиться в работу по возвращении из молодёжной сборной», — цитирует Юрия Нагорных ТАСС.

8 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. В тренерский штаб команды вошли Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Галактионов подписал контракт до конца сезона-2023/24.

Ранее Нагорных сообщил, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов останутся в тренерском штабе железнодорожников.