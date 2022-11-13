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«РБ Спорт»: в «Краснодаре» раздумывают об отставке Сторожука

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Руководство «Краснодара» рассматривает вариант с увольнением Александра Сторожука с поста главного тренера команды.
«РБ Спорт»: в «Краснодаре» раздумывают об отставке Сторожука
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

В краснодарском клубе недовольны игрой и результатами команды, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что решение об отставке специалиста было принято до матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Оренбург» с 25 очками расположился на седьмом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» (25) занимает восьмую строчку.

Ранее экс-тренер «Пари НН» Михаил Галактионов был назначен главным тренером «Локомотива».

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