«РБ Спорт»: в «Краснодаре» раздумывают об отставке Сторожука
- РИА Новости
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В краснодарском клубе недовольны игрой и результатами команды, сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что решение об отставке специалиста было принято до матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
«Оренбург» с 25 очками расположился на седьмом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» (25) занимает восьмую строчку.
Ранее экс-тренер «Пари НН» Михаил Галактионов был назначен главным тренером «Локомотива».