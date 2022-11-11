Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба после победы над «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду... Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде. Мы расстаёмся друзьями», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Ахмат» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (19) располагается на 11-й строчке.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча с «Нижним Новгородом».