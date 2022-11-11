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Ташуев — о поражении «Ахмата»: нужны эмоции, голод, жажда борьбы

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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом».
Ташуев — о поражении «Ахмата»: нужны эмоции, голод, жажда борьбы
  • РИА Новости
  • © Игорь Руссак

«Первый тайм провалили. Почему — надо анализировать. Мы команду познаём, теперь понимаем, что нам нужна ротация. Потому что не все готовы к играм на уровне премьер‑лиги. Нужны эмоции, голод, жажда борьбы», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев мячи забили Ярослав Михайлов (20-я минута), Тимур Сулейманов (52-я) и Дмитрий Рыбчинский (70-я). У гостей отличились Владимир Ильин (73-я) и Артём Тимофеев (86-я).

«Ахмат» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» (19) располагается на 11-й строчке.

Ранее стало известно, что назначение нового главного тренера «Пари НН» в случае ухода Михаила Галактионова будет утверждать губернатор Нижегородской области.

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