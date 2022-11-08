Узнать больше

«Матч ТВ»: решение по новому главному тренеру «Пари НН» остаётся за губернатором региона

Короткая ссылка
Стало известно, что назначение нового главного тренера «Пари НН» в случае ухода Михаила Галактионова будет утверждаться губернатором Нижегородской области.
«Матч ТВ»: решение по новому главному тренеру «Пари НН» остаётся за губернатором региона
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», назначение нового главного тренера «Пари НН» в случае ухода Михаила Галактионова будет утверждаться губернатором Нижегородской области.

Как стало известно «Чемпионату», Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН».

По информации СМИ, Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября.

«Пари НН» с 16 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее в «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить