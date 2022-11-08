«Матч ТВ»: решение по новому главному тренеру «Пари НН» остаётся за губернатором региона

Стало известно, что назначение нового главного тренера «Пари НН» в случае ухода Михаила Галактионова будет утверждаться губернатором Нижегородской области.

Как сообщает «Матч ТВ», назначение нового главного тренера «Пари НН» в случае ухода Михаила Галактионова будет утверждаться губернатором Нижегородской области.

Как стало известно «Чемпионату», Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН».

По информации СМИ, Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября.

«Пари НН» с 16 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее в «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера.