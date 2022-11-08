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«Чемпионат»: Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»

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Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин может занять аналогичную должность в «Пари НН».
«Чемпионат»: Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»
  • РИА Новости

«Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из «Сочи», а Галактионов покинет «Пари НН» после 17-го тура РПЛ», — приводит слова источника «Чемпионат».

Как ранее утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

По информации СМИ, Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября.

Ранее защитник «Пари НН» Виктор Александров заявил, что не в курсе возможного ухода Галактионова.

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