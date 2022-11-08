«Чемпионат»: Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»
- РИА Новости
«Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из «Сочи», а Галактионов покинет «Пари НН» после 17-го тура РПЛ», — приводит слова источника «Чемпионат».
Как ранее утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».
Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
По информации СМИ, Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября.
Ранее защитник «Пари НН» Виктор Александров заявил, что не в курсе возможного ухода Галактионова.