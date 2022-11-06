Защитник «Пари НН» заявил, что не в курсе возможного ухода Галактионова

Защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров прокомментировал возможный уход главного тренера Михаила Галактионова.

«Галактионов уходит из «Пари НН»? Я ни о чём таком не слышал. Мы работаем, как и раньше. Нам никто ничего не говорил», — цитирует Александрова «Чемпионат».

По информации СМИ, Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября. Его место в «Пари НН» займёт главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прояснил ситуацию с возможным переходом главного тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».