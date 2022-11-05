Измайлов: «Пари НН» не ведёт переговоры по поводу ухода Галактионова
- РИА Новости
«Сейчас Галактионов наш тренер. Я много игр говорю, что он тренирует команду. Я не веду ни с кем переговоры, про переговоры на более высоком уровне не знаю», — цитирует Измайлова РИА Новости.
Галактионов работает в «Пари НН» с июня 2022 года.
По информации СМИ, Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября. Его место в «Пари НН» займёт главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков.
«Пари НН» с 16 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее Новиков прокомментировал новость о том, что он может возглавить нижегородский «Пари НН».