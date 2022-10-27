Новиков — о возможном назначении в «Пари НН»: никакого предложения не поступало

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал новость о том, что он может возглавить нижегородский «Пари НН».

«Никаких переговоров ни с одной командой Премьер-лиги я не вёл. Ни с кем не разговаривал. Это просто вброс. Не знаю, для чего и зачем. Не могу ответить на этот вопрос, потому что никакого предложения мне не поступало», — цитирует Новикова «Известия».

По информации СМИ, тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может возглавить московский «Локомотив». Его место должен будет занять Новиков.

«Пари НН» по итогам 14 туров с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».

Ранее Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что ему могут предложить пост в структуре «Локомотиве».