Сёмин — о должности в «Локомотиве»: предложат, будем работать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что ему могут предложить пост в структуре клуба.

«Будет интересно, когда предложат. Значит, будем работать», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По информации СМИ, новое руководство «Локомотива» намерено предложить Сёмину почётную должность в клубе или пост советника.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что Сёмин не рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера.

75‑летний специалист возглавлял «Локо» с 1986 по 1990 год, а также в периоды 1992—2005, 2009—2010 и 2016—2020 годов. Под его руководством железнодорожники три раза выиграли чемпионат России, шесть раз — Кубок страны и три раза — Суперкубок России.

«Локомотив» с 12 очками по итогам 14 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера только наставника «Пари НН» Михаила Галактионова.