В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал новость, что после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив» команду может возглавить тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

«Гаранин может возглавить «Пари НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Как ранее утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

По информации СМИ, Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН».