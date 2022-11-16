Акробатика Трусовой и Кондратюка и перспективы Дзюбы в «Ледниковом периоде»: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова и Марк Кондратюк во время шоу Евгения Плющенко исполнили необычный совместный номер, включающий цирковые акробатические элементы. Анна Щербакова впервые выступила на льду после операции, а Алёна Косторная заявила о желании участвовать в соревнованиях как минимум до Олимпиады 2026 года. Между тем Илья Авербух предложил Артёму Дзюбе попробовать свои силы в «Ледниковом периоде». Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Парящие влюблённые

Минувшие выходные в Москве ознаменовались сразу двумя крупными событиями в мире фигурного катания: этапом Гран-при России и шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду». И если на первом трибуны были едва заполнены, несмотря на солидный состав участников, то на втором в зрительном зале яблоку негде было упасть.

Это и немудрено: афиша масштабного представления, посвящённого юбилею двукратного олимпийского чемпиона, была многообещающей и полностью себя оправдала. На лёд под живой вокал звёзд отечественной эстрады выходили как сам юбиляр, так и многие именитые спортсмены. Яна Рудковская была очень довольна прошедшим мероприятием и признала, что оно вынудило большинство любителей фигурного катания проигнорировать турнир «Московские звёзды».

«Да, сегодня все (зрители. — RT) были у нас. Обещаем больше не проводить в одно время, но, когда мы ставили шоу, календарь был неизвестен. Ни одного свободного места, за час невозможно было купить билет, всё было продано. Я очень счастлива. Знаю, что наш уровень шоу — колоссальный. Мы планку поднимаем и поднимаем. Пусть кто-то догонит и перегонит, мы только будем рады», — заявила продюсер журналистам.

Сам виновник торжества рассказал, что исполнил за время шоу 21 бедуинский прыжок. Его особенность заключается в том, что плечи фигуриста в полёте остаются параллельными льду, ноги делают круговой мах.

«В мире никто не делает даже 18», — сообщил после представления Плющенко, добавив, что чувствует себя в свои 40 лет вдвое моложе.

А гвоздём программы стал необычный номер Александры Трусовой и Марка Кондратюка, который сочетал в себе и катание, и цирковое искусство. Фигуристы летали над ареной, держась за руки, а серебряная медалистка пекинской Олимпиады висела вниз головой в шпагате — и всё это под песню Филиппа Киркорова, который расположился на специальной платформе на льду.

Александра, которая раньше говорила, что боится высоты, на этом не остановилась и взлетела под крышу «ВТБ Арены» ещё и во время сольного номера.

«Это было очень интересно и незабываемо! Большое спасибо Никите Михайлову за постановку этого потрясающего номера! Отдельные слова благодарности Филиппу Киркорову за то, что согласился петь вживую! И конечно, спасибо Марку. Без него ничего бы не получилось! Никогда не была настолько счастлива во время выступления», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

Кондратюк, в свою очередь, опубликовал похожие слова благодарности организаторам и своей любимой девушке.

«Давно хотел попробовать покататься в паре, и теперь у меня есть с кем!» — заявил спортсмен.

Мечты Косторной

Принимала участие в шоу Плющенко и Алёна Косторная, которая продолжает восстанавливаться после операции. Она выступила под песню Мари Краймбрери «Не буди меня».

А несколькими днями ранее бывшая чемпионка Европы объявила о пропуске чемпионата России. По словам Алёны, возможно, она примет участие в новом турнире шоу-программ в марте будущего года, а пока копит силы для следующего сезона. Косторная также заверила, что не собирается завершать карьеру.

«Хочется кататься долго, длинно и красиво. Чтобы я не просто выиграла пару стартов и всё. Даже если я не буду выигрывать, пусть это будет долгая история, как, например, у итальянской фигуристки Каролины Костнер. Для этого я тренируюсь каждый день по пять часов, кроме воскресенья», — заявила спортсменка.

Фигуристка призналась, что планирует оставаться в спорте как минимум до Олимпиады в Турине, а вот связывать свою жизнь с тренерской деятельностью не очень хочет, несмотря на то что получает соответствующее образование. По словам Алёны, это было желание родителей.

«Но моя мечта — поступить и окончить Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Я хочу быть пластическим хирургом и нейрохирургом. В 2026 году я как раз окончу первый университет, будет ещё одна Олимпиада, и вот после этого я хочу пойти учиться на врача. Это мои мечты. Я дам себе три попытки для поступления. Не получится — значит, не моё», — поделилась фигуристка.

РИА Новости

© Александр Вильф

Робкое катание Щербаковой

Первые шаги на льду после операции на колене делает и Анна Щербакова. На днях спортсменка выступила с показательным номером под композицию Ave Maria на открытии первого этапа Кубка Московского спорта. Во время проката она даже исполнила тройной флип, но на вопрос о перспективах полноценного возвращения в спорт ответила весьма расплывчато.

«Сейчас я на каждой тренировке стараюсь делать максимум. По сравнению с нашими обычными тренировками это лечебная физкультура. Загадывать наперёд не буду», — заявила олимпийская чемпионка.

Кроме того, она прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований и дала советы подрастающему поколению, как искать мотивацию.

«Фигурное катание — прекрасный вид спорта, который был, есть и будет — независимо от сложившейся ситуации. У нас есть болельщики и федерация, которые поддерживают не только сборников, но и совсем юных фигуристов. Хочется пожелать им совершенствоваться и добиваться целей — может быть, кратковременных. Я всегда ставила перед собой цели на ближайшее время — выучить новый прыжок, например», — отметила Щербакова.

Дзюбу зазывают в «Ледниковый период»

Артём Дзюба, как известно, расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и пока находится в свободном плавании. Пока футбольные эксперты обсуждают, какому клубу РПЛ больше всего пригодился бы форвард, фигуристы решили заманить четырёхкратного чемпиона России на «Ледниковый период». Продюсер и постановщик телешоу Илья Авербух вспомнил, что в проекте уже принимали участие Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычёв.

«Участие Артёма поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Ещё у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков. Думаю, Дзюба действительно смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», — приводит слова Авербуха ТАСС.

В свою очередь, Бетина Попова выразила уверенность, что такой ход пошёл бы на пользу как футболисту, так и проекту.

«Дзюба — достаточно яркий персонаж, не знать его и не слышать о нём сложно. А поскольку «Ледниковый период» — это в первую очередь шоу, то для шоу это всегда хорошо. Это рейтинги и всё, что необходимо: хайп, шум, инфоповоды. Получится ли у него? Это спортсмен — разумеется, координированный, сильный, выносливый. У него есть возможность хорошо выступить и даже выйти победителем этого проекта», — заявила Попова.

Один из тренеров телешоу, Александр Жулин, заявил, что участие Артёма возможно только в следующем сезоне, так как съёмки нынешнего уже подходят к концу. Главное условие для попадания в проект, по словам специалиста, — это желание.

«Те ребята, кто хотел — Ваня Скобрев, Лёша Яшин и Дима Сычёв — себя попробовали. Но для этого надо хотеть. Надо сначала поговорить с Артёмом. Ради бога, мы его ждём», — сказал Жулин.

Квителашвили временно перебрался в Италию

Морис Квителашвили, долгие годы тренировавшийся в группе Этери Тутберидзе, расстался с тренером и переехал в Италию. Поначалу эта новость вызвала у фанатов разочарование, но позже оказалось, что решение временное и при первой же возможности грузинский фигурист вернётся в «Хрустальный».

«Я не ушёл из группы Этери Георгиевны, просто временно тренируюсь в другом месте», — подчеркнул Морис в публикации в соцсети.

На Апеннинах спортсмен работает в группе Лоренцо Магри, но пока в основном под руководством Ангелины Туренко и Алисы Миконсаари.

«Мы только в начале пути. Сейчас главная задача — придать его катанию блеск. Постановки остаются прежними. У Мориса прекрасные программы в этом сезоне, мой друг Даниил Глейхенгауз проделал хорошую работу», — заявил итальянский специалист.

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани подчеркнула, что переезд Квителашвили полностью согласован с Тутберидзе. Обе школы, по её словам, вошли в непростое положение, в котором оказались некоторые иностранные спортсмены, тренирующиеся в России.

«Никакого скандала нет, всё это только из-за проблем с логистикой. Настя Губанова сюда (в Великобританию) добиралась с огромными сложностями — сначала пешком переходила через границу с Финляндией и только оттуда летела в Шеффилд. Билеты на самолёт из России стоят безумных денег, и даже у ISU, который берёт на себя оплату транспортных расходов, есть определённый потолок на такие траты», — пояснила Гиоргобиани.

На этапе Гран-при ISU в Шеффилде Квителашвили занял восьмое место.