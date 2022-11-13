Опыт Туктамышевой, расчёт Гуменника и ошибки Коляды: как завершился этап Гран-при России в Москве

Елизавета Туктамышева выиграла соревнования женщин на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Даже с падением фигуристка обошла Софью Муравьёву и Софью Акатьеву. У мужчин победил Пётр Гуменник, исполнивший три четверных прыжка. На второй строчке расположился Евгений Семененко. Он опередил Михаила Коляду, который лидировал после короткой программы, но вновь не смог справиться с произвольной. В танцах на льду лучший результат показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, в соревнованиях спортивных пар зажгли зал под Элвиса Пресли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Победа опыта над молодостью

Если в субботу девушки радовали зрителей идеальным прокатом, то в воскресенье на этапе Гран-при России в Москве никто из лидеров в соревнованиях женщин не смог обойтись без падений. Первой на лёд с элементами ультри-си вышла Анастасия Зинина. Накануне она заявила самый сложный контент в короткой программе, но не выполнила его. Не всё удалось и в этот раз: она чисто сделала четверной тулуп в каскаде, но вот сольно тот же прыжок фигуристке не покорился, а в концовке девушка ещё и не приземлила тройной флип. Увы, с таким набором ошибок претендовать не медали было сложно. Как потом призналась Настя, нормально подготовиться к старту не получилось из-за болезни.

«В конце были слёзы радости, потому что я смогла не опозорить ни себя, ни свою школу. Здоровье? К сожалению, я неделю назад сильно заболела ОРВИ, из-за этого подготовка была немного подорвана и мне было тяжелее кататься», — сказала Зинина. Не до конца справилась с волнением и Софья Муравьёва.

Она выступала под знаменитую тему «Ромео и Джульетты». В программе изначально было заявлено два тройных акселя. Однако сделала фигуристка только один, заменив второй элемент ультра-си двойным прыжком. Испортило впечатление от проката необязательное падение с тройного лутца. И хотя судьи достаточно высоко оценили спортсменку, она выглядела сильно расстроенной. И тренеру Евгению Плющенко даже пришлось её подбадривать. Сама девушка объяснила ошибку усталостью.

«Ещё не успели полностью наработать выносливость. Зато после падения очнулась, сразу пришла в себя», — отметила Муравьёва, только восстановившаяся после травмы.

Самый сложный контент в воскресенье заявила Софья Акатьева. Однако у ученицы Этери Тутберидзе всё с самого начала пошло не так: она сорвала тройной аксель, а затем и оба четверных тулупа. В итоге вся программа рассыпалась на отдельные элементы, которые девушка механически выполняла, чтобы поскорее докатать композицию до конца.

«Появилось ещё больше желания выступать, исправить ошибки. Наверное, была недоработка на тренировках. Из-за этого получилось волнение. Со здоровьем всё нормально. Этери Георгиевна сказала, нужно сделать выводы и работать дальше, такое бывает. Нельзя сдаваться после неудачных прокатов», — призналась Софья.

Последней на лёд выходила Елизавета Туктамышева. После неудач соперниц ей оставалось лишь чисто исполнить свою программу. Ученица Алексея Мишина начала выступление очень уверенно, справившись с двумя заявленными акселями, но в середине композиции вдруг упала с тройного флипа. Это немного выбило фигуристку из колеи, но спустя несколько секунд она сумела вернуться в образ и больше уже не ошибалась. В итоге в произвольной программе больше баллов набрала Муравьёва, но по сумме за два дня Лиза всё-таки сохранила первую строчку.

«Был не самый лёгкий прокат произвольной в моей жизни, особенно после падения всегда трудно кататься, потому что ты концентрируешься по максимуму и понимаешь, что тебе больше нельзя ошибаться, поэтому ты, наверное, больше сил отдаёшь программе. Не знаю, я ещё себя не смотрела, не знаю, как это выглядело, мне показалось, что не так передала образ, потому что падение — ошибка достаточно грубая и может испортить впечатление, но после этого неожиданное первое место и сразу подъём эмоций», — призналась Туктамышева.

Очередная неудача Коляды

У мужчин болельщики, к счастью, всё чаще видят выступления без падений. В этот раз главной звездой вечера стал Пётр Гуменник. Он удачно исполнил сразу три четверных прыжка, а также два тройных акселя. Сложность композиции в итоге составила более 100 баллов.

«Сделал работу над ошибками, выбрал оптимальный вариант и не ошибся. Получилось подавляющее большинство элементов. Один элемент за все программы я сделал не очень удачно — в конце должен был быть каскад лутц — риттбергер — аксель, но нога пошла на тулуп. Я вовремя вспомнил, что тройной тулуп уже сделал, и повторы исчерпаны. Пришлось сделать двойной. Вообще, основные варианты программы стараюсь заранее продумать — если с чего-то упаду, куда каскад приделать, например. На льду могу ступить и сделать что-то очень плохое, что вообще под звезду пойдёт», — признался спортсмен.

Фигуристу, конечно, есть ещё над чем работать. Пока сильно отстаёт вторая оценка, из-за которой его обходят соперники. Но для этого им нужно также выступать чисто. А это у того же Михаила Коляды не получается уже второй раз подряд. Ученик Алексея Мишина отлично откатал короткую программу, но в произвольной вновь не смог приземлить четверной тулуп и смазал всё впечатление от постановки «Танго в сумасшедшем доме». Россиянин остался лишь третьим, пропустив вперёд Евгения Семененко.

Ещё один представитель петербуржской школы выступал после травмы головы и в субботу выглядел не очень уверенно. Однако второй выход на лёд ему удался уже намного лучше. Фигурист не справился лишь с одним четверным прыжком. Удивил юноша и образом — за ночь перед стартом он успел изменить цвет волос на белый.

«Сегодня сам красил в номере. Макияж решили не делать, чтобы не напрягаться перед выступлением. А с волосами оказалось просто. Вообще, идея изначально была так сделать на показательные», — рассказал спортсмен.

Совсем не получилась произвольная программа в Москве у Макара Игнатова. Ученик Евгения Рукавицына сорвал четверной риттбергер и дальше так и не смог собраться. В итоге его в турнирной таблице обошёл Илья Яблоков. У подопечного Виктории Буцаевой также не всё сложилось гладко, однако два хороших тройных акселя и более стабильный прокат позволили ему опередить соперника на 23 балла.

В парах без сюрпризов

По-настоящему зажгли зал в воскресенье Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они выступали под микст из песен Элвиса Пресли, в роли которого выступил партнёр. Юноша вышел на лёд в ярко-красном костюме. Композиция началась лирически, но при первых же танцевальных ритмах зрители начали аплодировать и уже не переставали до самого конца.

При этом все элементы выполнялись спортсменами очень легко и чисто, будто и нет в них ничего сложного. Даже когда музыка закончилась, Настя не вышла из образа, а пожурила «Элвиса», что тот не подал руку и не помог встать со льда.

«Ощущения замечательные. Немножко облегчение, что получилось прокататься хорошо, чисто, подарить это настроение зрителям и себе. Давно мы не видели таких эмоций от тренеров — это очень приятно и значит, что мы сделали то, на что они рассчитывали», — сказала Мишина.

В итоге дуэт на 33 балла обошёл Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, завоевавших серебро. Юная пара каталась под Ave Maria, однако в этот раз фигуристы допустили небольшие помарки, а одна из поддержек и вовсе не получилась. Так что результат вполне закономерен.

Из юниоров в фавориты турнира в танцах

В танцах на льду по итогам субботы лидировали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Однако их преимущество над соперниками составляло меньше балла, поэтому ошибаться в произвольной программе было нельзя. Воспитанники Анжелики Крыловой тренера не подвели. Ребята откатали свою удивительно яркую композицию на одном дыхании, а поддержки вновь впечатлили, хотя истинные любители фигурного катания видели их уже не в первый раз.

Спортсмены выглядели более уверенно по сравнению с дебютным этапом в Москве, а партнёрша, казалось, с ещё большей лёгкостью взлетала вверх. В итоге судьи за выступление поставили дуэту 120 баллов, и с таким результатом они вполне могут конкурировать с Аннабель Морозов и Дэвидом Нарижным.

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При этом, по словам Крыловой, она постарается сделать всё возможное, чтобы к чемпионату России в Красноярске ребята были ещё лучше готовы физически. А сами спортсмены признались, что это пока самая сложная программа в их карьере.

«Конечно, есть, я самокритичен, и мне не особо понравилось, что я сегодня сделал. Это далеко не наш предел, были прокаты на тренировках получше, почище, поувереннее. Я думаю, что поедем на Россию с идеальными программами — постараемся. Следующий для нас турнир — чемпионат Москвы. Насколько вкатали произвольный танец? Мы очень много изменили после первого этапа, к нам приходили специалисты, мы очень много работали над руками, очень многое меняли, добавляли. Но я думаю, что процентов на 70 вкатали», — заявил Ангелопол.

За вторую строчку развернулась упорная борьба. Ирина Хавронина и Дарио Чиризано в этот раз также прибавили по сравнению с предыдущим прокатом. Их танец, как отметил хореограф Илья Авербух, получился очень «плотным», на хорошей скорости. Однако судьи отдали предпочтение Софье Тютюниной и Андрею Багину. Хотя было видно, что травмы в межсезонье повлияли на физическое состояние фигуристов. Ребята ещё не набрали оптимальную форму, поэтому их композиция выглядела более тяжёлой и медленной, чем у соперников.

«Ещё очень много чего надо: чистоту элементов, входы, выходы, вращения. В принципе, над всем и больше надо работать», — признался Багин.