Четверной Туктамышевой и противостояние Коляды и Семененко: интриги этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве

Сумеет ли Евгений Семененко на первом турнире в текущем сезоне опередить партнёра по группе Михаила Коляду? Рискнёт ли Елизавета Туктамышева выполнить в произвольной программе четверной тулуп? Смогут ли дебютанты Наталья Хабибуллина и Илья Княжук составить конкуренцию чемпионам мира 2021 года Анастасии Мишиной и Александру Галлямову в соревнованиях пар? Кто из молодых дуэтов одержит победу в танцах на льду? Главные интриги четвёртого этапа Гран-при России по фигурному катанию — в материале RT.

Четвёртому этапу российской чемпионской серии предшествовало несколько перестановок, но соревнования от этого лишь выиграли. Прежде всего — одиночные турниры. Так, в числе участниц появилась Софья Муравьёва, пропустившая предыдущий старт в Казани из-за незначительной травмы. Более серьёзное повреждение не позволило выйти на лёд там же Евгению Семененко. Причём для подопечного Татьяны и Алексея Мишиных турнир в Москве станет первым в сезоне.

Пожалуй, предстоящее выступление Евгения — наиболее ожидаемое событие турнира: у него прекрасные новые программы, которые были продемонстрированы на открытых прокатах в столице. Произвольная, поставленная под корейский рэп, вообще могла бы стать украшением многих уже прошедших соревнований, но Евгению пришлось взять паузу — обострилась травма ноги, полученная на летнем сборе в Куршевеле и усугублённая, по словам Мишина, как раз на открытых прокатах.

Вот и получилось, что на московском этапе сойдутся сразу два топ-подопечных мишинской школы, чего изначально совершенно не предполагалось.

Михаилу Коляде в этом противостоянии сложнее. Затянувшаяся полоса неудач создала ситуацию, когда ему нужно постоянно что-то доказывать: умение прыгать, справляться с собой, держать удар при конкуренции с теми, кто поджимает сзади. Плюс очень серьёзные классические программы, которые едва ли не полностью теряют своё очарование, если начинаются ошибки. Плюс серьёзнейшие оппоненты. Помимо Семененко, это Пётр Гуменник с четырьмя квадами в произвольной, Макар Игнатов, для которого данный старт станет, как и для Семененко, дебютным. В общем, Коляде придётся сильно напрячься, чтобы показать более высокий результат, нежели на первом этапе в «Мегаспорте». Там, напомню, фигурист выиграл короткую программу, но в произвольной остался пятым.

Ещё одна ученица Мишина, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, взбаламутила публику недавним исполнением на тренировке четверного тулупа. Соответственно, возник вопрос: прыгнет или нет? И будет ли Лиза вообще пытаться это сделать?

Ввести прыжок в произвольную, где уже есть два тройных акселя, — задача архисложная, тем более для возрастной фигуристки, но одних только акселей для равной борьбы с соперницами типа Софьи Акатьевой и Софьи Муравьёвой может оказаться недостаточно. С одной стороны, Туктамышева давно уже всем своим видом показывает, что катается не ради побед, а исключительно для собственного удовольствия, но, если это действительно так, это лишь облегчает фигуристке выступление, убирая ненужный стресс.

Скучно точно не будет: Акатьева наверняка сделает всё от неё зависящее, чтобы доказать, что победа на первом этапе Гран-при над Камилой Валиевой была не звёздным мигом, а началом восхождения. Хотя на самом деле доказывать здесь ничего не нужно: достаточно очевидно, что именно эта фигуристка сейчас является лидером российского женского катания.

В турнире спортивных пар всё внимание должно было быть приковано к чемпионам мира 2021 года Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, если бы не сенсационная октябрьская победа в Москве Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука. Дебютанты взрослого сезона опередили Евгению Тарасову и Владимира Морозова, причём не стоит объяснять успех лишь тем, что вице-чемпионы ОИ-2020 грубо ошибались в произвольной. Скорее впору говорить о том, что воспитанники Сергея Доброскокова представляют из себя достаточно яркий пример новой волны спортивных пар. Со сложнейшими тройными прыжками (у Хабибуллиной и Княжука это лутц и риттбергер) и с претензией на то, чтобы освоить и включить в программы подкрутку и выброс в четыре оборота.

Мишина и Галлямов, по заверению их наставника Тамары Москвиной, тоже работают над усложнением, и, положа руку на сердце, вряд ли кто из соперников сумеет навязать им на предстоящем этапе реальную конкуренцию, но такие попытки наверняка будут предприниматься.

Танцевальный турнир ярко выраженной интриги не имеет только на первый взгляд. На сентябрьских открытых прокатах Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина — Дарио Чиризано произвели сильное впечатление своими постановками, и уже тогда можно было сказать, что эти дуэты точно не затеряются по ходу сезона. На первом этапе серии в Москве Кагановская и Ангелопол стали вторыми, проиграв Анабель Морозовой и Девиду Нарижному, с суммой 189,04 балла. На следующем этапе в Сочи Хавронина и Чиризано тоже показали второй результат — 190,87, уступив Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. Когда две пары так плотно сражаются, это всегда интересно. Именно вокруг данного противостояния будет строиться вся борьба в танцах. А в качестве отдельного бонуса вполне можно назвать поддержки Кагановской и Ангелопола. Они определённо заслуживают того, чтобы их увидеть.