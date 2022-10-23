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Алиев считает, что он на верном пути после победы на этапе Гран-при России

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Дмитрий Алиев прокомментировал свою победу на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию — «Золотой конёк Москвы».
Алиев считает, что он на верном пути после победы на этапе Гран-при России
  • РИА Новости

«В целом я очень доволен. Я на верном пути. Мои тренеры держатся молодцами. Благодаря им я нахожусь в бодрости, свежести. Не назову это психологической работой. Они приводят тебя к жизни, где ты чувствуешь себя честным, добрым», — цитирует Алиева РИА Новости.

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании признался, что остался доволен первой половиной проката.

«Три квада — очень классно. Был настрой внутренней тишины. На доверии к себе всё сложилось хорошим образом для меня. Что касается второй половины, расслабился, отпустил себя. Это привело к смазанным выездам на тройных прыжках», — добавил он.

Алиев получил по сумме двух программ 273,63 балла. Фигурист чисто исполнил три четверных прыжка в произвольной программе. Серебряную награду выиграл Глеб Лутфуллин (258,20), бронза досталась Александру Самарину (257,43).

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