Жулин о Коляде: иногда блистательно, а иногда — полный провал

Известный тренер Александр Жулин высказался о нестабильности фигуриста Михаила Коляды.

«Михаил самый талантливый фигурист за последние десять лет, которые рождались в России. К сожалению, он приучил нас к таким прокатам… Иногда это может быть блистательно, а иногда — полный провал», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

Он добавил, что спортсмен высочайшего уровня не может подвергаться таким перепадам. Он отметил, что проблема в нём психологического характера.

На первом этапе Гран-при России в Москве фигурист лидировал после короткой программы. Но по итогам произвольного проката Коляда стал четвёртым. Он также выступит на четвёртом этапе Гран-при в Москве, который пройдёт с 11 по 14 ноября.

Ранее сообщалось, что дело Камилы Валиевой будет обсуждаться в Госдуме в ноябре.