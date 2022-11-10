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Дело Валиевой будет обсуждаться в Госдуме в ноябре

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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет обсуждаться в рамках заседания комитета Государственной думы РФ по физкультуре и спорту в ноябре.
Дело Валиевой будет обсуждаться в Госдуме в ноябре
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«Вопрос дела Валиевой будет вынесен на один из ближайших комитетов, который пройдёт в ноябре. Мы хотели бы понять, какая у нас ситуация с антидопингом, с РУСАДА — восстановили его или нет. К сожалению, эта история активизировалась в связи с делом российской фигуристки», — приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Депутат отметил, что в Госдуме поддерживают Валиеву и считают, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) действует в правовом ключе.

«Дело Валиевой было передано в CAS, но это и так бы произошло, потому что таковы процедуры. WADA в данном случае выполнило техническую роль. Дело будет рассматриваться, мы надеемся, что представители фигуристки, её тренеры и федерация смогут собрать доказательства её невиновности», — сказал он.

Напомним, что председатель комитета Дмитрий Свищев сообщал, что в Госдуме рассмотрят ситуацию с передачей Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела 16-летней россиянки в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что ожидают скорейшего рассмотрения дела Валиевой.

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