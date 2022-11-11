Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию
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«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200%. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», — цитирует Косторную ТАСС.
Чемпионат России по фигурному катанию планируется провести с 20 по 25 декабря в Красноярске.
6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре. В настоящий момент спортсменка тренируется под руководством Елены Буяновой. В марте она покинула группу Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что Косторная после операции восстановила тройной прыжок.