Косторная показала первый тройной прыжок после операции

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная после операции восстановила тройной прыжок.

«Кривой, косой, но такой значимый. Моя самая первая попытка тройного прыжка после операции», — написала Косторная в Telegram-канале.

6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре.

В настоящий момент Косторная тренируется под руководством Елены Буяновой. В марте она покинула группу Этери Тутберидзе.

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