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Косторная показала первый тройной прыжок после операции

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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная после операции восстановила тройной прыжок.
Косторная показала первый тройной прыжок после операции
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Кривой, косой, но такой значимый. Моя самая первая попытка тройного прыжка после операции», — написала Косторная в Telegram-канале.

6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре.

В настоящий момент Косторная тренируется под руководством Елены Буяновой. В марте она покинула группу Этери Тутберидзе.

Ранее Камила Валиева отказалась объяснять присутствие певца Вани Дмитриенко на Гран-при в Казани.

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