Косторная показала первый тройной прыжок после операции
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- © Joosep Martinson - International Skating Union
«Кривой, косой, но такой значимый. Моя самая первая попытка тройного прыжка после операции», — написала Косторная в Telegram-канале.
6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре.
В настоящий момент Косторная тренируется под руководством Елены Буяновой. В марте она покинула группу Этери Тутберидзе.
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