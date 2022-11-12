День учеников Мишина: Туктамышева и Коляда лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Ученики Алексея Мишина захватили лидерство после коротких программ на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева опередила Софью Акатьеву и Софью Муравьёву, причём все три одиночницы откатались безошибочно, а в протоколе их разделили всего 1,15 балла. Михаил Коляда идёт на первом месте в соревновании мужчин. Он опередил исполнившего два четверных прыжка Петра Гуменника. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол возглавили турнир танцоров, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — спортивных пар.

Три чистых тройных акселя



На четвёртом этапе Гран-при России в Москве болельщики наконец дождались появления на льду Елизаветы Туктамышевой, которая проводит свой 16-й сезон. Спортсменка из Санкт-Петербурга выбрала для короткой программы песню Feeling good и показала всем, что остаётся одной из лучших в стране.

С первого же элемента фигуристка, как всегда, захватила всё внимание зрителей своей энергетикой. А затем безупречно исполнила все элементы, в том числе тройной аксель, и уже под аплодисменты завершала прокат. Судьи на оценки не поскупились: 84,05 балла — самый высокий результат в короткой программе на Гран-При России. Императрица обошла даже Камилу Валиеву, выступавшую уже дважды — в столице и в Казани.

«Я катала для себя, мне было важно катать чисто, с каскадом три — три, я его хорошо натренировала и хотела показать наработку. В начале сезона побаливала левая нога, я не могла из-за этого прыгать тулуп в каскаде», — рассказала Туктамышева.

При этом она сообщила, что в воскресенье не станет добавлять в произвольную программу четверной тулуп, который у неё наконец стал получаться на тренировках. Пока, как призналась Лиза, ей предстоит борьба с тройными акселями.

Совсем немного воспитаннице Алексея Мишина проиграла Софья Акатьева. Ученица Этери Тутберидзе сделала выводы из своего первого выступления в Москве, когда она упала при исполнении элемента ультра-си. В этот раз девушка была собранной с первой и до последней секунды. Поэтому её результат также оказался выше 80 баллов. И теперь у фигуристки, имеющей в арсенале четверные прыжки, есть хорошие шансы обойти Туктамышеву.

«Чувствую ли прогресс по сравнению с прошлым этапом? Да, мы работали над акселем, в последнюю неделю он у меня уже стабильно получался. Главное было не волноваться, не переживать и сделать то, что я делаю на тренировках. Сегодня получилось максимально успокоиться. В принципе, я довольна», — объяснила спортсменка журналистам.

Тройку лучших замкнула Софья Муравьёва, которая пропускала предыдущий этап в Казани, поскольку не успела до конца восстановиться после травмы. Воспитанница Евгения Плющенко очень эмоционально откатала программу под песню Proud. Однако её тройной аксель получился не таким чистым, как у соперниц. Фигуристка почти коснулась льда рукой, но в последний момент удержала равновесие. По словам девушки, она очень сильно нервничала: во время вращений у неё даже тряслась нога. Тем не менее судьи этого не заметили, и Софья также сумела преодолеть рубеж в 80 баллов.

Самую сложную короткую программу в женском одиночном катании заявила в субботу Анастасия Зинина. Однако что-то пошло не так, и вместо этого болельщики увидели двойные прыжки. При этом фигуристка не опускает руки. «Я хочу выигрывать, поэтому нужно ставить себе высокую планку», — заявила она.

Пока же Зинина четвёртая и больше чем на десять баллов отстаёт от первой тройки.

Одно падение на пятерых

Впервые за долгое время исполнилась мечта олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и в мужском одиночном катании в последней разминке болельщики увидели всего одно падение. Причём из-за излишнего усердия. Макар Игнатов так высоко выпрыгнул при исполнении четверного тулупа, что приземлился на зубец и не смог удержать равновесие. «Замахнулся на пятерной», — пошутил в микст-зоне фигурист.

Элемент шёл в каскаде, поэтому воспитанник Евгения Рукавицына недосчитался приличного числа баллов. И, несмотря на отличный четверной риттбергер, остался вне тройки сильнейших.

Можно назвать успешным дебют после травмы Евгения Семененко. Напомним, он получил сотрясение мозга после неудачного падения во время ледового шоу. И долгое время спортсмену нельзя было тренироваться. В Москве он сорвал первый прыжок в каскаде, сделав всего два оборота. Тем не менее после этого собрался и откатал без ошибок, исполнив четверной тулуп. В итоге воспитанник Мишина стал третьим.

«Из-за травмы я пропустил очень много, четверные начал буквально недавно прыгать. Что успел наготовить, то успел, уже нужно входить в сезон. Меня публика всегда так тепло воспринимает, болеет, поддерживает. Меня это радует, очень им за это благодарен», — признался спортсмен.

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Уверенно выступил в Москве Пётр Гуменник. Он оказался единственным, кто в субботу справился с двумя четверными прыжками. При этом фигурист перестраховался и вместо лутца сделал сальхов, который у него лучше получается. По словам фигуриста, для него важно выиграть большой старт для уверенности.

«Это будет очень приятно, это меня подбодрит, появится мотивация. Но основная цель на сезон — чемпионат России», — сказал Гуменник.

К сожалению, двух элементов ультра-си недостаточно, чтобы побеждать Михаила Коляду, если он безупречно исполняет своего «Щелкунчика», пусть и с одним четверным тулупом. Ученик Алексея Мишина в этот раз порадовал болельщиков. А судьи расщедрились и поставили ему за выступление более ста баллов. После проката россиянин решил пообщаться с журналистами и признался, что ему было важно реабилитироваться за неудачу на прошлом этапе, когда он завалил произвольную программу и не попал в тройку призёров.

Обратил на себя внимание и ещё один фигурист — Илья Яблоков. Он выходил на лёд последним, сразу после Коляды. Однако успех соперника не сбил юношу, спортсмен чисто откатал программу с элементом ультра-си и всего пару сотых уступил Игнатову, замкнув топ-5.

Упорная борьба в отсутствие лидеров

В танцах на льду в отсутствие Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые не сумели выехать на турнир из США, в ритм-танце серьёзная борьба развернулась сразу между тремя дуэтами. В первую очередь обращали на себя внимание Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Спортсмены, которые ещё могут выступать на юниорском уровне, решили уже в этом сезоне заявить о себе среди взрослых. И на первом этапе в Москве они ярко выступили, совсем немного уступив паре Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный.

Спустя четыре недели они вновь показали невероятную скорость и задор в ритм-танце, а также интересные поддержки, что понравилось и болельщикам, и судьям, которые поставили их на первое место с результатом 78,01 балла. Пока беспокоит специалистов только одно: сумеют ли ребята сохранить эту лёгкость, когда подрастут.

«Удивительный эффект в отношении Кагановской и Ангелопола. В ритм-танце их юниорство ненавязчиво, намёком, но сквозит во всём: в скорости, в лёгкости движений, в совершенно невесомых поддержках. Всё это — большие плюсы», — написала в своём Telegram-канале обозреватель RT Елена Вайцеховская.

Впрочем, сами спортсмены остались не очень довольны прокатом, найдя в нём большое количество недочётов, но не захотели их озвучивать.

«Откатали далеко не на 100%. Будем готовиться к завтрашнему дню, чтобы показать свой максимум, что мы нарабатывали. Сегодня не всё было сделано. Про ошибки не будем сейчас рассказывать, всё-таки это наше, мы это у себя держим. Также наш тренер будет говорить нам замечания», — объяснила Кагановская.

Совсем немного дуэту Анжелики Крыловой проиграли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Их танец уступал в скорости лидерам. Кроме того, периодически возникало ощущение, будто партнёры катаются сами по себе, а не друг с другом. И это, естественно, отметили судьи в своих оценках. Фигуристы заработали за танец меньше баллов, чем на этапе в Сочи, — 77,26.

«Сейчас мы ориентируемся на свои ощущения. Самое важное, чтобы тренерам понравилось наше выступление. Каталось легче, свободнее, чем в первый раз», — объяснил Чиризано.

В итоге они пропустили вперёд Софью Тютюнину и Андрея Багина. Партнёр ранее почти пять лет выступал с Аннабель Морозов, однако в начале года пара распалась. Для нового дуэта сезон начался непросто. Помимо того, что фигуристам нужно было почувствовать друг друга, им пришлось ещё и по очереди бороться с травмами, поэтому несколько недель подготовки они пропустили. И такой результат за ритм-танец для воспитанников Александра Жулина можно оценивать только положительно. Тем более, по их словам, композиция пока сырая.

Закономерное лидерство Мишиной и Галлямова

В соревнованиях спортивных пар в короткой программе обошлось без сенсаций. На первой строчке уверенно расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они почти на 12 баллов опередили Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, которые сенсационно выиграли первый этап Гран-При России. Причём результат (86,47) даже выше мирового рекорда, но учтён ISU не будет, поскольку показан на внутреннем старте. Как признался бронзовый призёр Олимпиады, он соскучился по стартам и был рад наконец выйти на лёд.

«Месяц не соревновались, шла тренировочная рутина — это уже тяжело. Держали зверей в клетке, чтобы выпустить на арену. Нам приятно выступать, я думаю, для спортсмена это самое главное», — сказал Галлямов.

Осталась довольна и тренер пары Тамара Москвина. Она отметила, что в технической части у ребят получилось всё задуманное.

«Зарядили зрителей оптимизмом, можно сказать, пригласили их станцевать вместе этот вальс счастья. Молодцы. Выглядели красиво, мне понравилось», — призналась специалист.

К Хабибуллиной и Княжуку в этот раз судьи были более строги, усмотрев недочёт у партнёрши при исполнении тройного лутца, поэтому оценка оказалась ниже, чем на их первом этапе в Москве. В то же время, по словам фигуристов, они начали кататься более уверенно, эмоционально и даже позволили себе импровизировать во время танца. Напомним, партнёр в короткой программе выступает в ярких зелёных штанах и играет роль Маски из одноимённого фильма.